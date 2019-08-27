СМИ: Зеленский определился с кандидатурой на кресло премьер-министра

Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники на условиях анонимности.



По словам собеседников, в среду Зеленский и руководство ОПУ проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.



«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество», - объясняет природу собеседований министров один из источников.



Ранее бывший бизнес-партнер президента олигарх Игорь Коломойский заявлял, что среди главных претендентов на кресло будущего премьер-министра является Гончарук.

Алексей Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. Имеет юридическое образование, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии «Сила людей», которая тогда набрала 0,1% голосов.



Впоследствии Гончарук был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко. Далее нынешний заместитель главы ОПУ работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.



Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.



Весной этого года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, который и привел его на Банковую. На новой работе у него сложились хорошие отношения с Богданом. Источники уверяют, что Гончарук прислушивается к своему руководителю и не перечит ему.



Сейчас Гончарук сопровождает президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.



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