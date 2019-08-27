В Украине продолжают уменьшаться запасы угля на ТЭС

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за неделю снизились еще на 5,8% (на 44 тысяч тонн) и составляют 709,4 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики и угольной промышленности.



По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в частности, запасы угля антрацитовой группы составляют 262,9 тысячи тонн (+0,04% к 19 августа 2019 года), газовой — 446,5 тысячи тонн (-9%).



Текущий уровень запасов в 2,1 раза меньше прошлогодних (1 миллион 511,4 тысячи тонн). При этом запасы антрацита на 8,9% больше, чем годом ранее (241,5 тысячи тонн), тогда как газовой группы — ниже в 2,8 раза (1 миллион 269,9 тысячи тонн).



Кроме того, запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 27 августа 2019 года составляют 142,9 тысячи тонн, что на 13,2% меньше, чем на 19 августа 2019 года, и в 2,3 раза меньше прошлогодних (329,3 тысячи тонн).



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