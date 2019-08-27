Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен задержанными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине продолжают уменьшаться запасы угля на ТЭС

27 августа 2019, 15:02

В Украине продолжают уменьшаться запасы угля на ТЭС

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за неделю снизились еще на 5,8% (на 44 тысяч тонн) и составляют 709,4 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в частности, запасы угля антрацитовой группы составляют 262,9 тысячи тонн (+0,04% к 19 августа 2019 года), газовой — 446,5 тысячи тонн (-9%).

Текущий уровень запасов в 2,1 раза меньше прошлогодних (1 миллион 511,4 тысячи тонн). При этом запасы антрацита на 8,9% больше, чем годом ранее (241,5 тысячи тонн), тогда как газовой группы — ниже в 2,8 раза (1 миллион 269,9 тысячи тонн).

Кроме того, запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 27 августа 2019 года составляют 142,9 тысячи тонн, что на 13,2% меньше, чем на 19 августа 2019 года, и в 2,3 раза меньше прошлогодних (329,3 тысячи тонн).

Читайте также: Когда счета за свет не огорчают: люди Януковича теперь экономят для Коломойского

ТЕМЫ

Прочее
Уголь

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:04
В «ДНР» сообщили о росте числа укушенных бешеными животными
16:28
ОБСЕ зафиксировала 4 вертолета у неподконтрольной части украино-российской границы
16:27
В «ДНР» рассказали, откуда берут лекарства от ВИЧ и туберкулеза
13:24
«ДНР» показала новый блокпост «Еленовка». Работает в тестовом режиме
10:54
В Донецке пять человек пострадали в ДТП
10:20
ОБСЕ рассказала о демонтаже укреплений по обе стороны моста в Станице Луганской
08:50
В Донецке «ДНР» установит бюст Захарченко
17:04
В «ДНР» создали «комиссию по помилованию осужденных»
15:39
Пушилин обязал «топ-чиновников ДНР» сообщать о своих поездках
13:04
«ДНР»: «Полицейские» пострадали при задержании грабителей в Ясиноватой
12:43
В Горловке при взрыве гранаты пострадали четыре человека
16:01
Дефицит украинских учебников в Донецке и остановка демонтажа под Станицей. Главное за неделю
15:12
В Донецке рассказали о нехватке учебников по украинскому языку
21:07
В Донецке обещают восстановить «Дружбу» и «Юность»
13:59
Стороны сообщили о начале демонтажа укреплений у моста в Станице Луганской
все новости
17:30
За три года в Украине приняли санкции в отношении 70 физлиц и 152 юрлиц
17:04
В «ДНР» сообщили о росте числа укушенных бешеными животными
16:28
ОБСЕ зафиксировала 4 вертолета у неподконтрольной части украино-российской границы
16:27
В «ДНР» рассказали, откуда берут лекарства от ВИЧ и туберкулеза
15:49
Парубий подписал Избирательный кодекс за два дня до окончания полномочий
15:46
Болтон: Трамп встретится с Зеленским в Варшаве
15:32
Глава ДонОГА обещает «спросить очень жестко» за срыв отопительного сезона
15:02
В Украине продолжают уменьшаться запасы угля на ТЭС
14:53
ГСЧС: Из-за боевиков осмотр моста под Станицей Луганской пока невозможен
14:20
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой на кресло премьер-министра
14:15
В Донецкой области не хотят размещать мобильные ЦНАПы на линии соприкосновения
13:40
Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца
13:24
«ДНР» показала новый блокпост «Еленовка». Работает в тестовом режиме
13:01
Парубий заявил о блокировке тестирования сенсорной кнопки в Раде силовиками
12:48
В ДонОГА назвали дату инвестиционного форума Зеленского
все новости
ВИДЕО
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Что не так с дорогами в Донецкой области? ►
26 августа, 12:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция