Глава ДонОГА обещает «спросить очень жестко» за срыв отопительного сезона

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что не примет оправдания местных чиновников в случае срыва отопительного сезона в населенных пунктах региона.



«Не дай бог будет фраза, что отопительный сезон сорван. Мы должны в него войти, готовность должна быть 100%. Я вам об этом еженедельно напоминаю», — сказал он во время заседания коллегии ДонОГА.



Кириленко уточнил, что к октябрю все должно быть готово к началу отопительного сезона.



«Спрошу очень жестко, говорю при всех», — подчеркнул он.



Читайте также: Новый глава Донетчины о будущем области. О пенсиях, воде и реинтеграции