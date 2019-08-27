Парубий подписал Избирательный кодекс за два дня до окончания полномочий

Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает выборы народных депутатов по системе с открытыми списками.



«Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс», — сообщил Парубий в своем Twitter.

Голова профільного Комітету Верховної Ради @verkhovna_rada сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс! pic.twitter.com/XSH00homBR — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) August 27, 2019

11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс во втором чтении и в целом.