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В «ДНР» рассказали, откуда берут лекарства от ВИЧ и туберкулеза

27 августа 2019, 16:27

В «ДНР» рассказали, откуда берут лекарства от ВИЧ и туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного креста поставляют на подконтрольную группировке «ДНР» территорию лекарства от ВИЧ и туберкулеза, а также инсулины для людей с диабетом. Об этом в эфире сепаратистского телеканала «Оплот» заявила «глава минздрава ДНР» Ольга Долгошапко.

Она отметила, что это дорогостоящие препараты, которые «ДНР», «наверное, не смогла бы сама закупить».

По словам Долгошапко, это позволило на подконтрольной группировке территории стабилизировать ситуацию с по туберкулезу. «У нас нет дальнейшего распространения туберкулеза и высокий процент излечиваемости», — подчеркнула она.

Также она добавила, что также стабилизировалась ситуация с распространением ВИЧ. При этом Долгошапко признала, что в регионе существует большое количество ВИЧ-позитивных людей: «Да, у нас по-прежнему большое количество людей, имеющих ВИЧ». Конкретные данные она не назвала.

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