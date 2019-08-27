В «ДНР» сообщили о росте числа укушенных бешеными животными

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в этом году выросло число людей, которых укусили животные с бешенством. Об этом в эфире сепаратистского телеканала «Оплот» рассказала «глава минздрава ДНР» Ольга Долгошапко.



«В этом году где-то в два раза увеличилось количество укушенных людей», — сказала она.



По ее словам, в большинстве случаев на людей нападают бродячие животные с бешенством. Долгошапко связала это с боевыми действиями. «К сожалению, война вывела на улицы большое количество собак и кошек. Хозяева либо уехали, либо кто-то погиб», — пояснила она.



Также бывают случаи нападения со стороны диких и домашних животных, добавила Доглошапко.



По ее словам, это вызвало дефицит вакцин от бешенства и ее приходилось «собирать по крупицам» во всех больницах. Она подчеркнула, что на сегодняшний день проблема с вакциной от бешенства решена. «Вакцина у нас есть, по крайней мере, для тех людей, которые начали лечение. И небольшой запас вакцины есть для тех, кто, не дай бог, будет укушен животным», — пояснила Долгошапко.

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