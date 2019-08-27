За три года в Украине приняли санкции в отношении 70 физлиц и 152 юрлиц

За три года при содействии Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц было разработано и принято 14 санкционных пакетов в отношении 70 физических и 152 юридических лиц. Об этом рассказала заместитель министра МинВОТ Виктория Воронина на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».



Отмечается, что санкции введены в отношении физ- и юрлиц, которые являются нарушителями правового режима временно неподконтрольных территорий Украины по факту: незаконного строительства транспортного перехода через Керченский пролив, поставок материалов, оборудования и услуг пяти заводам оборонно-промышленного комплекса России, организации железнодорожных и автопассажирских перевозок через порты «Темрюк», «Кавказ» и Керченскую паромную переправу.



Также санкции были введены против физ- и юрлиц, причастных к проведению незаконных раскопок на объектах археологического наследия; организации экономической деятельности ООО «Титановые инвестиции», строительству магистрального газопровода Краснодарский Край - Крым; а также к наблюдению за выборами президента России в Крыму.



Кроме того, Воронина отметила, что на данный момент уже подготовлен и передан на рассмотрение правительства новый пакет санкций относительно захвата объектов теле- и радиоинфраструктуры в Крыму.