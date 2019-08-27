РФ перекрыла участок в Черном море на время ракетных стрельб Украины

Накануне ракетных стрельб Украины на юге Одесской области Россия перекрыла прилегающую к району пусков морской участок в Черном море. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на морской предписание 352/19 и соответствующие уведомления NOTAM.



«Согласно уведомлений NOTAM A2762 / 19 и A2761 / 19 в пятницу и субботу (30 и 31 августа 2019 года) пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысам "Калфа" и "Ледники»" и 1-10 километра морской косы от населенного пункта Лебедевка Татарбунарского района», - говорится в сообщении.



На время ракетных стрельб Россия морским предписанием 352/19 перекрыла прилегающий к закрытому воздушного пространства район Черного моря с 29 по 31 августа 2019 года.



Согласно предписанию 352/19 перекрытый Россией район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3:00 ночи до 20 часов дня.



Официальная аргументация российского предписания - для проведения ракетных стрельб.



Отмечается, что подобным образом Россия уже осуществляла преграды во время международных учений Sea Breeze-2019, когда перед стартом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.



«В отличие от предыдущей провокации, сейчас в Черном море перекрыт район вместе с рекомендованными путями для гражданского судоходства», - отмечается в сообщении.