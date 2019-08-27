Лещенко назвал имена возможных министров

Народный депутат Верховной Рады предыдущего, 8-го созыва, Сергей Лещенко озвучил имена людей, которые, по его данным, займут руководящие должности в украинском правительстве. Как рассказал Лещенко в своем видео-блоге, Кабинет министров возглавит Алексей Гончарук, а Генеральную прокуратуру - Руслан Рябошапка.



Официальную информацию о назначениях в Кабмине обещают после первого заседания Рады 29 августа.



По словам Лещенко, по состоянию на 27 августа известно, что министром финансов может быть назначена Оксана Маркарова, министром экономики - Тимофей Милованов, министром инфраструктуры - Владислав Криклий, министром энергетики Всеволод Ковальчук, министром ЖКХ - Алена Бабак, министром здравоохранения - Олег Петренко, министром обороны - Андрей Загороднюк.



Также Лещенко отметил, что министр внутренних дел Арсен Аваков может сохранить за собой должность, возглавить СНБО или стать вице-премьером по силовым вопросам.



Торжественное заседание новой Верховной Рады состоится 29 августа.