Интервью о 100 днях работы Зеленский дал актеру, экс-коллеге по съемочной площадке

Интервью с президентом Владимиром Зеленским на тему 100 дней его работы провел актер Станислав Боклан из сериала «Слуга народа». Телеканал «1+1» анонсировал на 31 августа показ записанного интервью с Владимиром Зеленским.

На видеоанонсе актер обращается к главе государства: «Здравствуйте, господин президент Голоборо... Простите. Зеленский. Это я, ваш бывший премьер-министр».

Как пишет «Украинская правда», в пресс-службе президента подтвердили, что интервью уже записано.

«Там будут ставиться вопросы, которые волновали общество», - сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

На уточняющий вопрос об анонсированной еще в июне большой пресс-конференции Зеленского, там заверили, что она будет позже.

«Это не значит, что пресс-конференции не будет. Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью», - отметила Мендель.