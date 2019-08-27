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Заявления вокруг Станицы Луганской, новый КПП «ДНР» и лекарства для Донецка. Главное за день

27 августа 2019, 22:35

Заявления вокруг Станицы Луганской, новый КПП «ДНР» и лекарства для Донецка. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 27 августа, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что на участке разведения сил и средств по обе стороны разрушенного моста в Станице Луганской продолжаются работы по демонтажу бывших передовых позиций Вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований. В то же время в украинской стороне общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявили, что незаконные вооруженные формирования имитируют работы по демонтажу фортификационных сооружений у Станицы Луганской. Кроме этого, украинские пиротехники не могут осмотреть поврежденный мост в районе КПВВ «Станица Луганская» из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали четыре вертолета вдоль неподконтрольной части украинско-российской границы 20, 21 и 26 августа.

Общество

Из-за аварийного участка водопровода на временно неподконтрольной территории Донецкой области приостановлена ​​подача воды в Торецк, который подконтролен украинской власти.

Во вторник, 27 августа, начал работу обновленный пункт пропуска у линии соприкосновения «Еленовка», который контролирует группировка «ДНР».

Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного креста поставляют на территорию, подконтрольную группировке «ДНР», лекарства от ВИЧ и туберкулеза, а также инсулины для людей с диабетом. Об этом в эфире сепаратистского телеканала «Оплот» заявила «глава минздрава ДНР» Ольга Долгошапко. Она также рассказала о том, что на территории, подконтрольной «ДНР» в этом году выросло число людей, которых укусили животные с бешенством. По словам Долгошапко, это вызвало дефицит вакцин от бешенства, хотя на сегодняшний день проблема решена.

Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате ДТП в Донецке.

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