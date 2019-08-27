Украинские военные попали под обстрел в районе Светлодарска

Вечером 27 августа позиции украинских военных в районе Светлодарска (Донецкая область) были обстреляны. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.



По данным военных, незаконные вооруженные формирования с 20:07 до 20:27 вели стрельбу из поселка Лозовое, выпустив три мины из миномета 82-го калибра.



«Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное игнорирование Минских договоренностей», - заявили в украинской стороне общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

С начала суток, 27 августа, один украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.