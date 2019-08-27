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СМИ: Богатырева проведет ночь в изоляторе Нацполиции, а завтра будет суд

27 августа 2019, 23:55

СМИ: Богатырева проведет ночь в изоляторе Нацполиции, а завтра будет суд

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, которую сегодня задержали в Киеве, проведет ночь в изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, суд не смог избрать меру пресечения Богатыревой, потому что ее доставили туда после завершения рабочего времени.

Отмечается, что адвокаты Богатыревой добились решения о снятии всех претензий.

Экс-министр прилетела в страну, сознательно понимая, что могут быть проблемы.

Завтра, 28 августа, будет суд по избранию меры пресечения.

ТЕМЫ

Люди
Раиса Богатырева

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