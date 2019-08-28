На Донбассе 10 раз нарушили «режим тишины» за минувшие сутки, ранен украинский военный

За минувшие сутки на Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» были 8 раз обстреляны позиции Объединенных сил: неподалеку Талаковки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды около Павлополя — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Марьинки — из подствольных гранатометов; неподалеку Лебединского — из стрелкового оружия.



По информации штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Светлодарска — из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.