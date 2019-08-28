СМИ узнали о планах превратить Генпрокуратуру в Офис генпрокурора

Президентская партия «Слуга народа» планирует реформировать Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.



В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные — в окружные прокуратуры. По словам собеседников в Офисе президента, это повлечет «чистку» всех кадров.



Вместе с тем в рамках реформы планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления — Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.



КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности — вплоть до рекомендации уволить их.



Главным претендентом на пост генпрокурора СМИ называют замглавы Офиса президента Руслана Рябошапку.