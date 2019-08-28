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Волкер назвал реаннексию Крыма условием для возвращения России в G8

28 августа 2019, 09:54

Волкер назвал реаннексию Крыма условием для возвращения России в G8

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что условием возвращения России в «большую восьмерку» должен стать уход из Крыма. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Прямой».

«В 2014-м году Россию исключили из клуба G8 — именно из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — сказал Волкер.

При этом спецпредставитель отметил, что не ожидает от РФ такого развития событий в ближайшее время.

По его словам, необходимо дождаться позиции других лидеров G8 относительно возвращения РФ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что будет работать над приглашением России на саммит G7 в следующем году, как того желает президент Дональд Трамп.

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