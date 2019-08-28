Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин вчера приехал на открытие обновленного пункта пропуска «Еленовка» под Донецком на черном внедорожнике Lexus LX 570. Кадр приезда Пушилина попал в репортаж сепаратистского телеканала «Первый республиканский».



Также в его кортеже были как минимум две машины сопровождения — черные внедорожники Toyota Land Cruiser. На всех автомобилях вместо номерных знаков были таблички с надписью «ДНР». Также на машинах были проблесковые маячки.

Цены на Lexus LX 570 варьируются от 100 тысяч долларов до 250 тысяч долларов (за бронированную версию).