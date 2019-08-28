Адвокат: Дата обмена между Украиной и РФ переносится

Дата обмена заключенных между Украиной и Россией переносится на неопределенный срок. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, передает «Громадське».



На вопрос о том, какова причина переноса, Рыбин ответил: «Когда договоренностей у товарищей нет, на лад дело не пойдет».



При этом ему неизвестно, когда именно состоится обмен.



Ранее ожидалось, что это произойдет 28 — 29 августа.



Рыбин представляет интересы осужденных за госизмену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе россиянина Евгения Мефедова.



Ранее адвокат заявлял, что дата обмена между Украиной и РФ согласована, однако отказывался ее называть.



Как указывал глава МИД РФ Сергей Лавров, для освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ нужно согласовывать ряд вопросов, помимо договоренности об обмене как таковой.