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Адвокат: Дата обмена между Украиной и РФ переносится

28 августа 2019, 11:04

Адвокат: Дата обмена между Украиной и РФ переносится

Дата обмена заключенных между Украиной и Россией переносится на неопределенный срок. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, передает «Громадське».

На вопрос о том, какова причина переноса, Рыбин ответил: «Когда договоренностей у товарищей нет, на лад дело не пойдет».

При этом ему неизвестно, когда именно состоится обмен.

Ранее ожидалось, что это произойдет 28 — 29 августа.

Рыбин представляет интересы осужденных за госизмену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе россиянина Евгения Мефедова.

Ранее адвокат заявлял, что дата обмена между Украиной и РФ согласована, однако отказывался ее называть.

Как указывал глава МИД РФ Сергей Лавров, для освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ нужно согласовывать ряд вопросов, помимо договоренности об обмене как таковой.

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