Компанию Ахметова отстранили от тендера из-за ошибок в документах

Компанию «Киевские энергетические услуги» Рината Ахметова отстранили от участия в тендере от КП «Киевский метрополитен» на сумму 272,4 миллиона гривен. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».



«Киевские энергетические услуги» не допустили к тендеру на поставку электроэнергии из-за двух ошибок в документации. Так, в заявке на участие в конкурсе компания вместо «электрическая энергия» указала «энергия электрическая», а слово «счетчик» употребила в единственном числе вместо множественного.



«Киевские энергетические услуги» обжаловали решение в Антимонопольном комитете, заявив, что киевское КП выбрало формальный подход без рассмотрения предложения по сути. АМКУ еще не вынесло решение.