СМИ: Вышинский «будет идти на обмен» Украины с Россией

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский войдет в список для обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.



«Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пересечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда», — сказал собеседник агентства.



В то же время пока нет информации, когда может состояться обмен.



Сам же Вышинский ранее заявлял, что отказался от обмена, так как хочет доказать свою невиновность в украинском суде.

Сегодня Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского под личное обязательство.



Вышинский был задержан 15 мая в Киеве. СБУ обвинила журналиста, имеющего двойное гражданство, в подрывной деятельности против Украины и госизмене. Вышинский обвинения в своей адрес отрицает.