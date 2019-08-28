Коломойский предложил снять часть санкций с России, чтобы вернуть Донбасс

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Украина должна инициировать снятие с России санкций, введенных из-за ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в интервью «Цензор.нет».



Он напомнил, что против РФ действуют два вида санкций: за аннексию Крыма и за Донбасс.



«Россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся», — заявил олигарх.



По его словам, если Украина отработает механизм уступок — «наша земля в обмен на санкции», то в следующее окно возможностей добьтся «большего и по Крыму».



Коломойский заявил, что Донбасс для России «большая обуза, на содержание выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета, и ситуация ухудшается».



«Донбасс российской экономике не нужен, это часть украинского промышленного комплекса, если они вернут нам промышленность Донбасса, у нас значительно вырастет товарооборот с той же Россией, который с 2014-го упал в три раза», — добавил он.



По словам бизнесмена, реинтеграция Донбасса сэкономит для России «миллиарды» и снимет ответственность за население, «которое они там еле-еле кормят».