«ДНР» удерживает в СИЗО экс-директора «Донецкгорводоканала»

Группировка «ДНР» уже два месяца удерживает в СИЗО Донецка Юрия Перебейноса, который долгое время был директором коммунального предприятия «Донецкгорводоканал». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил информированный источник.



По словам собеседника, вчера «суд» продлил арест Перебейноса еще на два месяца. При этом к нему не пускают адвокатов и ни разу за два месяца не вызвали на допросы.



Перебейноса подозревают в хищении имущества в 2014 году уже при группировке «ДНР».

Юрий Перебейнос возглавил КП «Донецкгорводоканал» еще до начала вооруженного конфликта. Несколько месяцев он руководил предприятием уже при группировке «ДНР», однако покинул Донецк в период оккупации и в этом году посещал родственников, оставшихся в городе.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что «ДНР» задержала двух сотрудниц КП «Вода Донбасса».