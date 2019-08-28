Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен задержанными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» удерживает в СИЗО экс-директора «Донецкгорводоканала»

28 августа 2019, 14:54

«ДНР» удерживает в СИЗО экс-директора «Донецкгорводоканала»

Группировка «ДНР» уже два месяца удерживает в СИЗО Донецка Юрия Перебейноса, который долгое время был директором коммунального предприятия «Донецкгорводоканал». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил информированный источник.

По словам собеседника, вчера «суд» продлил арест Перебейноса еще на два месяца. При этом к нему не пускают адвокатов и ни разу за два месяца не вызвали на допросы.

Перебейноса подозревают в хищении имущества в 2014 году уже при группировке «ДНР».

Юрий Перебейнос возглавил КП «Донецкгорводоканал» еще до начала вооруженного конфликта. Несколько месяцев он руководил предприятием уже при группировке «ДНР», однако покинул Донецк в период оккупации и в этом году посещал родственников, оставшихся в городе.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что «ДНР» задержала двух сотрудниц КП «Вода Донбасса».

ТЕМЫ

Организации
ДНР
Места
Донецк
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:40
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой
14:54
«ДНР» удерживает в СИЗО экс-директора «Донецкгорводоканала»
14:06
Больше половины жителей оккупации видят Донбасс в составе Украины
12:32
«ДНР» назвала площадь в Донецке в честь Захарченко
11:18
Ходаковский признался, что бомбил Ясиноватую реактивными снарядами
10:30
В кортеже главы «ДНР» Пушилина — внедорожники без номеров
22:35
Заявления вокруг Станицы Луганской, новый КПП «ДНР» и лекарства для Донецка. Главное за день
17:04
В «ДНР» сообщили о росте числа укушенных бешеными животными
16:28
ОБСЕ зафиксировала 4 вертолета у неподконтрольной части украино-российской границы
16:27
В «ДНР» рассказали, откуда берут лекарства от ВИЧ и туберкулеза
13:24
«ДНР» показала новый блокпост «Еленовка». Работает в тестовом режиме
10:54
В Донецке пять человек пострадали в ДТП
10:20
ОБСЕ рассказала о демонтаже укреплений по обе стороны моста в Станице Луганской
08:50
В Донецке «ДНР» установит бюст Захарченко
17:04
В «ДНР» создали «комиссию по помилованию осужденных»
все новости
17:58
Богатыреву арестовали под залог в 6 миллионов гривен
17:06
Болтон назвал борьбу с коррупцией в Украине возможностью для решения проблемы Крыма и Донбасса
16:40
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой
16:25
Утечка аммиачной воды произошла на заводе Фирташа в Северодонецке
16:06
Несколько украинских СМИ сообщили, что их взломали хакеры для фейка о ВСУ
15:59
Зеленский на встрече с Болтоном упомянул о расширении «нормандского формата»
15:25
Недалеко от КПВВ «Гнутово» нашли гранатометы
14:57
КПВВ «Майорское» возобновил работу после обстрела
14:54
«ДНР» удерживает в СИЗО экс-директора «Донецкгорводоканала»
14:06
Больше половины жителей оккупации видят Донбасс в составе Украины
13:53
Коломойский предложил снять часть санкций с России, чтобы вернуть Донбасс
13:05
СМИ: Вышинский «будет идти на обмен» Украины с Россией
13:04
Компанию Ахметова отстранили от тендера из-за ошибок в документах
12:32
«ДНР» назвала площадь в Донецке в честь Захарченко
12:23
Вышинского освободили под личное обязательство
все новости
ВИДЕО
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Что не так с дорогами в Донецкой области? ►
26 августа, 12:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция