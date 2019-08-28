Несколько украинских СМИ сообщили, что их взломали хакеры для фейка о ВСУ

Как минимум три украинских СМИ заявили о хакерской атаке для распространения недостоверной информации о вооруженных силах Украины. Сообщения о взломе опубликовали «НВ», Depo.ua и «Деловая столица».



На этих ресурсах были размещены новостные заметки со ссылкой на публикацию от 23 августа англоязычного блога с заголовком «Украинские солдаты — самое слабое место Яворивского учебного центра». Автором блога указан американский подполковник Роберт Трейси.



Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник сказал «Радио Свобода», что этот блог — «вброс и провокация», которая разошлась по российским и украинским СМИ.



Сеник добавил, что ранее Трейси — командир «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» — положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными.



Позже то, что блог является фальшивым подтвердила в своем заявлении «Объединенная многонациональная группа по подготовке — Украина».



«В отдельных СМИ появились публикации со ссылкой на фейковый личный блог американского полковника. Информация о том, что якобы "пьяные, жадные и ленивые украинские военные является главной проблемой Яворивского учебного центра", является недостоверной и представлена в фальшивом блоге», — отмечается в сообщении.



СМИ удалили недостоверную публикацию. Издание «НВ» также сообщило, что обратиться в правоохранительные органы по факту хакерского взлома.