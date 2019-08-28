Утечка аммиачной воды произошла на заводе Фирташа в Северодонецке

Вечером 27 августа произошла утечка аммиачной воды на ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», которая была оперативно устранена. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Северодонецка Луганской области.
Отмечается, что инцидент произошел около 21:00.
«В это время был штиль, поэтому загрязнения атмосферы города по данным, которые есть в городском совете, не произошло», — отмечается в сообщении.
Власти города призвали жителей сохранять спокойствие.
«Северодонецкое объединение Азот» входит в холдинг Ostchem группы Дмитрия Фирташа Group DF.