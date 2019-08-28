«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой

В неподконтрольном украинским властям Бунге (Юнокомунаровске) местный житель угрожал взорвать гранату в квартире многоэтажного дома. Как сообщает «МВД» при группировке «ДНР», 56-летний местный житель был задержан.



Отмечается, что в «дежурную часть» позвонила жительница Юнокоммунаровск, которая сообщила о том, что ее нетрезвый сожитель угрожает взорвать гранату в квартире.



Прибывшие на место происшествия «полицейские» задержали подозреваемого и изъяли у него гранату Ф-1 с запалом к ней.



Задержанному грозит до четырех лет тюрьмы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.



Как сообщалось 26 августа, в Горловке при взрыве гранаты пострадали четыре человека.