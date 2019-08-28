Болтон назвал борьбу с коррупцией в Украине возможностью для решения проблемы Крыма и Донбасса

Успешные результаты в борьбе с коррупцией и привлечение инвестиций в Украину помогут в разрешении конфликта на Донбассе и аннексией Крыма. Такое мнение высказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, передает «Интерфакс-Украина».



«Решающее значение имеет повестка дня по преодолению коррупции, усилий в антикоррупционном направлении. И тут повестка дня является достаточно амбициозной, потому что решение этой проблемы должны повлиять на состояние безопасности Украины», — сказал он на брифинге в среду в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«И это даст возможность для дальнейшего дипломатического решения проблемы на Донбассе и в Крыму», — убежден он.



Напомним, что Зеленский во время переговоров с Болтоном выразил надежду на присоединение Вашингтона к «нормандскому формату».