Более 70% украинцев хотят, чтобы Зеленский побыстрее остановил огонь на Донбассе

Первоочередной задачей для президента Украины Владимира Зеленского и его команды является остановка огня на Донбассе. Так считают 71,5% украинцев, показывает опрос фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.



Также первоочередными задачами названы: рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) — 44%, снижение тарифов — 31%, наказание виновных в коррупции должностных лиц — 21,5 %, уменьшение влияния олигархов на политику — 18%.



Первые шаги Зеленского и его команды положительно оценивают 63% граждан, отрицательно — 13%, еще 24% не определились. Положительные оценки преобладают во всех регионах Украины: Западном (72%), Центральном (65%), Южном (48%) и Восточном (64%). Преимущественно положительно оценивают первые шаги Зеленского и представители всех возрастных групп, особенно — молодежь (76%).



В целом, президенту Зеленскому доверяют 70% граждан, что является рекордным показателем среди всех украинских президентов.



Положительный баланс доверия-недоверия имеют и лидеры команды Зеленского — Дмитрий Разумков (+ 25%) и Андрей Богдан (+ 5%). В то же время значительная часть украинцев не имеет определенного отношения к Дмитрию Разумкова (22% его не знает и еще 22% не дали определенного ответа) и к Андрею Богдана (28% его не знают и 27% затруднились определенного ответа).



Исследование было проведено с 8 по 20 августа 2019 года фондом «Демократические инициативы» имени И.Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.