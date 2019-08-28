Кабмин изменил условия пенсионных выплат переселенцам

Кабинет министров Украины принял постановление № 788, в результате чего изменились условия пенсионных выплат переселенцам. Об этом сообщает Донбасс SOS.



Подчеркивается, что тем, кто переехал с неподконтрольной территории, в том числе тем, кто отказался от справки переселенца, пенсионные выплаты будут осуществляться в порядке, который распространяется на внутренне перемещенных лиц вне зависимости, стоят они на учете в данный момент как ВПО, или нет (прописано в п. 1 Постановления 637).



В том же пункте Постановления 637 прописан теперь тот порядок проверок пенсионеров, который раньше регулировался постановлением № 365.



«Круг тех, от кого Пенсионный фонд может получить информацию о том, что пенсионер отсутствует по месту проживания, теперь до некоторой степени регламентирован (хотя и не ограничен): это либо госорганы (ДПСУ, МВД, СБУ, Нацполиция, Государственная миграционная служба, Минфин и др.), либо органы местного самоуправления», - говорится в сообщении.



В организации подчеркивают, что приостановка пенсии теперь невозможна без официальной информации от любого из этих органов, пусть даже она будет получена в виде данных из электронных реестров. При этом в любой из этих органов ПФУ имеет право обратиться по собственной инициативе в любой момент.



Согласно новому постановлению, в Порядок выплаты пенсионных задолженностей по решению суда включены еще «прочие выплаты, связанные с пенсиями», а также отдельно — выплаты судьям в отставке.



«И наконец – пожалуй, самое худшее. В п.1 Постановления 637 вводится новая норма: “Під час звернення внутрішньо переміщеної особи із заявою про призначення, відновлення чи продовження виплати пенсії та документом, що посвідчує особу, територіальні органи Пенсійного фонду України ідентифікують особу заявника, фіксують місце і час її звернення, порівнюють отримані дані з даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у порядку, який затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики”», - отметили в организации.



Волонтеры говорят, что сейчас того порядка нет, и в ближайшее время по чисто техническим причинам (смена Кабинета министров) разработан он не будет.



В организации прогнозируют, что теперь все пенсионеры-переселенцы при обращении в Пенсионный фонд могут получить отказ на основе того, что порядок их идентификации еще не разработан.