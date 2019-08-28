Международная и Европейская федерации журналистов требуют освобождения Сущенко и Асеева

Международная и Европейская федерации журналистов приветствуют освобождение директора издания «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и требуют освобождения украинских журналистов Романа Сущенко и Станислава Асеева. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской федерации журналистов.



В заявлении также сказано, что федерации приветствуют решение суда освободить Вышинского из-под стражи до официального срока завершения предварительного задержания, однако они подчеркивают, что предварительное заключение его должно было закончиться как минимум год назад.



«Мы не понимаем, почему украинская судебная система излишне продлила срок его задержания. Нам кажется очевидным, что Вышинский стал объектом преследования за свою журналистскую работу», - говорится в сообщении.



Однако они подчеркнули, что борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам свободы СМИ.



Федерации также призвали Россию и Украину освободить других журналистов, в их числе Роман Сущенко, Станислав Асеев и другие.