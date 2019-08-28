В ГПУ рассказали, почему Вышинский был освобожден из-под стражи

Освобождение руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35». Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter.



«Говорят, Вышинский отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля. Но. Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялась в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского», - написала Сарган.



Сегодня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на личное обязательство.



Ранее адвокат не исключал возможности переговоров об обмене Вышинского на высоком уровне. Однако, по его словам, Вышинский заявлений на обмен не писал.



Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.