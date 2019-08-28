С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы

С 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на осенний режим работы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30», – говорится в сообщении.



В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:



«Стаханов - Золотое - Горное – Лисичанск» - КПВВ «Золотое»;

«Горловка – Бахмут» - КПВВ «Майорское»;

«Донецк – Курахово» - КПВВ «Марьинка»;

«Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)» - КПВВ «Новотроицкое»;

«Новоазовск - Покровск - Талаковка – Мариуполь» - КПВВ «Гнутово» (с.Пищевик)

«Станица Луганская - Счастье – Новоайдар» - КПВВ «Станица Луганская».