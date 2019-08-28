Лукаш: Новинский внесет залог за Богатыреву

Народный депутат Вадим Новинский внесет залог 6 млн гривен за экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатыреву. Об этом сообщила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает «Интерфакс-Украина».



«Залог внесет Вадим Новинский», - сказала Лукаш журналистам после окончания заседания суда.



По информации СМИ, Новинский подтвердил, что готов внести залог, если семья Богатыревой обратится к нему с такой просьбой.

28 августа Печерский районный суд Киева вынес решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн гривен в отношении Богатыревой.



Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.



В Украине она подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).



Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.



Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.