Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен задержанными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОП: Зеленский и Меркель договорились о проведении саммита в «нормандском формате»

28 августа 2019, 23:02

ОП: Зеленский и Меркель договорились о проведении саммита в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в среду и договорились о проведении саммита в «нормандском формате» 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

«Главы государств обсудили результаты саммита "Группы семи" в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма», – сказано в сообщении.

В информации подчеркивается, что Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в частности выполнение украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

«Он также подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов», – сказано в сообщении.

Отмечается, что Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.

«Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», – подчеркнули в ОПУ.

ТЕМЫ

Люди
Ангела Меркель Владимир Зеленский
Прочее
Нормандский формат
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:40
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой
14:54
«ДНР» удерживает в СИЗО экс-директора «Донецкгорводоканала»
14:06
Больше половины жителей оккупации видят Донбасс в составе Украины
12:32
«ДНР» назвала площадь в Донецке в честь Захарченко
11:18
Ходаковский признался, что бомбил Ясиноватую реактивными снарядами
10:30
В кортеже главы «ДНР» Пушилина — внедорожники без номеров
22:35
Заявления вокруг Станицы Луганской, новый КПП «ДНР» и лекарства для Донецка. Главное за день
17:04
В «ДНР» сообщили о росте числа укушенных бешеными животными
16:28
ОБСЕ зафиксировала 4 вертолета у неподконтрольной части украино-российской границы
16:27
В «ДНР» рассказали, откуда берут лекарства от ВИЧ и туберкулеза
13:24
«ДНР» показала новый блокпост «Еленовка». Работает в тестовом режиме
10:54
В Донецке пять человек пострадали в ДТП
10:20
ОБСЕ рассказала о демонтаже укреплений по обе стороны моста в Станице Луганской
08:50
В Донецке «ДНР» установит бюст Захарченко
17:04
В «ДНР» создали «комиссию по помилованию осужденных»
все новости
23:57
Рада в первый рабочий день планирует сформировать Кабмин и сменить главу СБУ
23:02
ОП: Зеленский и Меркель договорились о проведении саммита в «нормандском формате»
22:37
Лукаш: Новинский внесет залог за Богатыреву
21:33
С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы
21:03
В ГПУ рассказали, почему Вышинский был освобожден из-под стражи
20:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:48
Песков рассказал о перспективах встречи помощников лидеров «нормандской четверки»
19:09
Международная и Европейская федерации журналистов требуют освобождения Сущенко и Асеева
18:37
Кабмин изменил условия пенсионных выплат переселенцам
18:08
Более 70% украинцев хотят, чтобы Зеленский побыстрее остановил огонь на Донбассе
17:58
Богатыреву арестовали под залог в 6 миллионов гривен
17:06
Болтон назвал борьбу с коррупцией в Украине возможностью для решения проблемы Крыма и Донбасса
16:40
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой
16:25
Утечка аммиачной воды произошла на заводе Фирташа в Северодонецке
16:06
Несколько украинских СМИ сообщили, что их взломали хакеры для фейка о ВСУ
все новости
ВИДЕО
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Что не так с дорогами в Донецкой области? ►
26 августа, 12:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция