Зеленский и Меркель договорились о проведении саммита в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в среду и договорились о проведении саммита на уровне советников лидеров «нормандского формата» 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.



«Главы государств обсудили результаты саммита "Группы семи" в Биаррице. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма», – сказано в сообщении.



В информации подчеркивается, что Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в частности выполнение украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.



«Он также подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов», – сказано в сообщении.



Отмечается, что Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время.



«Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», – подчеркнули в ОПУ.