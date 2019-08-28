Рада в первый рабочий день планирует сформировать Кабмин и сменить главу СБУ

Верховная Рада в первый рабочий день 29 августа планирует сменить председателя Службы безопасности Украины и сформировать Кабинет министров. Об этом говорится в повестке дня, передает «Радио Свобода».



Заседание начнется с формирования временного президиума Рады. Затем глава правительства Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабмином. Далее парламент будет формировать депутатские фракции и группы. Следующим идет вопрос о коалиции.



Согласно повестке дня, 29 августа также изберут Счетную комиссию Рады, спикера и двух вице-спикеров.



Далее Рада планирует заслушать внеочередное послание президента Украины Владимира Зеленского.



В повестке дня также рассмотрение законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов.



Депутаты также решить вопрос о предоставлении согласия на увольнение действующего генпрокурора и назначения нового.