«Слуга народа» пока не определилась по поводу особого статуса Донбасса

Партия «Слуга народа» пока что не наработала изменения в Конституцию Украины в части особого статуса Донбасса, для их внесения необходима дискуссия специалистов. Об этом заявил новоизбранный депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Руслан Стефанчук.



«Такие изменения во фракции "Слуга народа" пока не наработаны. Для этого нужна экспертная дискуссия. <... > Мы не должны вносить изменения ради изменений. Потому что юристы должны формировать юридически правильные решения на основе принятых решений профессионалами», — сказал он журналистам.

Особый статус, согласно Минским соглашениям, означает особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, он предусматривает право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, создание народной милиции.