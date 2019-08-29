Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен задержанными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Слуга народа» пока не определилась по поводу особого статуса Донбасса

29 августа 2019, 08:28

«Слуга народа» пока не определилась по поводу особого статуса Донбасса

Партия «Слуга народа» пока что не наработала изменения в Конституцию Украины в части особого статуса Донбасса, для их внесения необходима дискуссия специалистов. Об этом заявил новоизбранный депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

«Такие изменения во фракции "Слуга народа" пока не наработаны. Для этого нужна экспертная дискуссия. <... > Мы не должны вносить изменения ради изменений. Потому что юристы должны формировать юридически правильные решения на основе принятых решений профессионалами», — сказал он журналистам.

Особый статус, согласно Минским соглашениям, означает особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, он предусматривает право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, создание народной милиции.

ТЕМЫ

Организации
Слуга народа
Прочее
особый статус
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:39
Красный Крест отправил гумконвой в сторону Донецка
16:40
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать квартиру гранатой
14:54
«ДНР» удерживает в СИЗО экс-директора «Донецкгорводоканала»
14:06
Больше половины жителей оккупации видят Донбасс в составе Украины
12:32
«ДНР» назвала площадь в Донецке в честь Захарченко
11:18
Ходаковский признался, что бомбил Ясиноватую реактивными снарядами
10:30
В кортеже главы «ДНР» Пушилина — внедорожники без номеров
22:35
Заявления вокруг Станицы Луганской, новый КПП «ДНР» и лекарства для Донецка. Главное за день
17:04
В «ДНР» сообщили о росте числа укушенных бешеными животными
16:28
ОБСЕ зафиксировала 4 вертолета у неподконтрольной части украино-российской границы
16:27
В «ДНР» рассказали, откуда берут лекарства от ВИЧ и туберкулеза
13:24
«ДНР» показала новый блокпост «Еленовка». Работает в тестовом режиме
10:54
В Донецке пять человек пострадали в ДТП
10:20
ОБСЕ рассказала о демонтаже укреплений по обе стороны моста в Станице Луганской
08:50
В Донецке «ДНР» установит бюст Захарченко
все новости
12:01
Нардеп узнал дату возвращения украинских политзаключенных из России
11:52
Металлурги просят Зеленского уговорить Трампа отменить пошлины на импорт украинской стали
11:47
Генпрокурор Луценко написал заявление об отставке в прямом эфире
11:39
Медведчук рассказал, что сейчас не занимается обменом заключенными между РФ и Украиной
10:53
«Интерфакс»: Сенцова доставили в СИЗО Москвы для обмена с Украиной
10:50
Мариупольский порт заплатил более 2 млн гривен за 2 автомобиля
10:41
Адвокат Сенцова пока не подтверждает, что украинца перевели в СИЗО Москвы
09:50
Первое заседание новой Верховной Рады. Прямая трансляция ►
09:39
Красный Крест отправил гумконвой в сторону Донецка
08:45
Politico: Трамп попросил пересмотреть программу военной помощи Украине
08:28
«Слуга народа» пока не определилась по поводу особого статуса Донбасса
08:05
Штаб ООС: Вчера на Донбассе 14 раз нарушили «режим тишины»
23:57
Рада в первый рабочий день планирует сформировать Кабмин и сменить главу СБУ
23:02
Зеленский и Меркель договорились о проведении саммита в «нормандском формате»
22:37
Лукаш: Новинский внесет залог за Богатыреву
все новости
ВИДЕО
Первое заседание новой Верховной Рады. Прямая трансляция ►
29 августа, 09:50
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция