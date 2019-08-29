Адвокат Сенцова пока не подтверждает, что украинца перевели в СИЗО Москвы

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе не располагает информацией о том, что его подзащитный был доставлен в следственный изолятор «Лефортово» в Москве.



«Нет у меня информации», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



Сообщения о том, что Сенцов переведен из колонии в Лабытнанги в Москву, появились ранее в ряде Telegram-каналов. Ранее некоторые российские СМИ также сообщали, что Сенцов включен в списки на обмен между Россией и Украиной.

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова, задержанного в аннексированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отрицает все обвинения. В Украине он был признан политзаключенным.