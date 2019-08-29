«Интерфакс»: Сенцова доставили в СИЗО Москвы для обмена с Украиной

Украинский режиссер Олег Сенцов переведен из колонии в городе Лабытнанги в СИЗО «Бутырка» в Москве. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник.



По словам собеседника агентства, Сенцов доставлен в Москву в рамках предстоящего обмена заключенными с Украиной.



Сенцов был этапирован в Москву после разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который поднял этот вопрос, утверждает главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Виктор Медведчук сказал, что надежда на освобождение Сенцова есть. «Но говорить о том, попадет ли он под тот обмен, переговоры о котором сейчас ведутся, я не могу, так как не знаю», — отметил он в разговоре с журналистами.



Сообщения о том, что Сенцов переведен из колонии в Лабытнанги в Москву, появились ранее в ряде Telegram-каналов. Адвокат украинца Дмитрий Динзе сказал, что пока не располагает информацией об этапировании Сенцова.

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова, задержанного в аннексированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Сенцов отрицает все обвинения. В Украине он был признан политзаключенным.



В августе стало известно, что Украина и Россия готовят масштабный обмен заключенными. По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.