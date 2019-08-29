Нардеп узнал дату возвращения украинских политзаключенных из России

Освобождение удерживаемых в России украинских политзаключенных должно произойти уже в пятницу, 30 августа, заявил зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз.



«Олег Сенцов в [московском СИЗО] "Лефортово". По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан — это да», — приводит слова депутата «Интерфакс-Украина».

Ранее ряд источников сообщили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов был переведен в Москву для участия в обмене.



В августе стало известно, что Украина и Россия готовят масштабный обмен заключенными. По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.