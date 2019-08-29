Металлурги просят Зеленского уговорить Трампа отменить пошлины на импорт украинской стали

Объединение предприятий «Укрметаллургпром» просит президента Владимира Зеленского инициировать отмену 25%-й пошлины на импорт украинской металлопродукции в США во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.



Авторы письма заявляют, что отмена пошлины не будет угрожать национальной безопасности США, поскольку доля Украины в структуре стального импорта на американский рынок составляет менее 1%.



В свою очередь, доля металлургии в общем экспорте Украины в США составляет 61%.



«... металлургическая и горнодобывающая промышленность предоставляет возможность работать 250 тыс. человек, которые вместе с членами их семей составляют около 1 миллиона украинских граждан, которые зависят от этих отраслей», — говорится в письме.



В марте 2018 года США, ссылаясь на соображения нацбезопасности, ввели пошлины в размере 25% на импорт всех видов стальной продукции. Впоследствии отмены пошлины добились Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика.



Украина также вела соответствующие переговоры с Белым домом, однако по ряду причин переговорный процесс был отложен.

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