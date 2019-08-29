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Кравчук раскритиковал Минские соглашения: Это неполноценный документ

29 августа 2019, 12:45

Кравчук раскритиковал Минские соглашения: Это неполноценный документ

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает Минские договоренности неэффективным инструмент в размещении конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня».

Кравчук, ссылаясь на Венскую конвенцию о праве международных договоров, заявил, что Минские соглашения не являются первостепенными. Конвенция предусматривает, что первоочередными документами являются те, которые были подписаны президентами и министрами иностранных дел.

«Ну вот скажите, можно ли Минские договоренности вынести в ВР на ратификацию? Нет, потому что это неполноценный документ. Поэтому мы должны требовать от мирового сообщества, чтобы были приняты шаги по выполнению Будапештского меморандума», — заявил экс-президент.

По его мнению, за последние 5 лет Минские соглашения не подвели Украину к окончанию конфликта.

«Почему я скептически отнесся к позиции президента Зеленского, когда он так с надеждой перебрал на себя Минские договоренности? Они нам ничего не дадут. Уже пять лет они не решили и не решат коренного вопроса — территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины», — сказал Кравчук.

11-12 февраля 2015 года президенты Украины, России, Франции и Германии подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (так называемый Минск-2). Подписание прошло на фоне витка активных боев за Дебальцево Донецкой области, закончившееся отступлением украинской армии и оккупацией города боевиками «ДНР».

17 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами и продолжит работу в Минском формате.

Позже Зеленский заявил, что Украина изменит формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в случае отсутствия прогресса в рамках Минских договоренностей.

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