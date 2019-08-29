Мажоритарщик из Донетчины рассказал о своей депутатской группе в Раде

Депутатская группа Дмитрия Лубинца в Верховной Раде получит название «За будущее». Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает LB.ua.



По его словам, на данный момент за вступление группу отдали свои подписи 23 депутата.



Ранее Лубинец рассказал, что в эту группу войдут депутаты, которые были избраны как самовыдвиженцы по мажоритарным округам.

Дмитрий Лубинец прошел в Верховную Раду 9-го созыва по одномандатному избирательному округу № 60 в Донецкой области. В прошлом созыве он входил в состав фракции «Блока Петра Порошенко».