Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего министра Арсена Авакова. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Роксолана Пидласа, передает «Интерфакс-Украина».



Другой нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус сказал журналистам, что на пост премьер-министра будет выдвинут Алексей Гончарук.



На должность министра иностранных дел предложили Вадима Пристайко, сообщил депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко, передает theБабель. Также отмечается, что Зеленский предложит на должность генерального прокурора Руслана Рябошапку, на должность главы СБУ — Ивана Баканова, который сейчас исполняет обязанности главы спецслужбы. Об этом заявил депутат президентской фракции Никита Потураев.



Также нардеп Яременко сказал журналистам, что на должность министра обороны предложен Андрей Загороднюк.



Загороднюк — бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны. С 2014 года — общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.





