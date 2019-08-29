В Кремле не стали комментировать перевод Сенцова в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этапировании осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена заключенными между РФ и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.



«Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении [Кирилла] Вышинского. Имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию ряда СМИ о начале процесса обмена и вопрос о том, можно ли считать, что запуску обмена способствовало решение суда в Киеве об освобождении из-под ареста главреда «РИА Новости Украина».



Песков также не стал отвечать на вопрос о том, с чем связано этапирование Сенцова из колонии в Лабытнанги в Москву, о котором сегодня сообщили СМИ. Он также отказался комментировать и то, известен ли Кремлю сам факт перевода Сенцова в Москву.



Отвечая на вопрос журналистов, как в целом в Кремле оценивают ситуацию с обменом, Песков сказал: «Осуществляются определенные контакты. В данном случае можно даже не задавать вопросы. Я вам искренне говорю, что в настоящий момент мне нечего сказать».

В августе стало известно, что Украина и Россия готовят масштабный обмен заключенными. По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.