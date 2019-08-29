Новинский внес залог за арестованную Богатыреву

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский уже внес залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву. Об этом он сказал в кулуарах парламента, сообщает «Радио Свобода».
«Уже внесли», — сказал он и уточнил, что сделал это лично.
Вчера суд определил сумму залога, под которую может выйти арестованная Богатырева. Она составляет 6 миллионов гривен. Вышла ли Богатырева из-под ареста, пока неизвестно.
Раису Богатыреву задержали в аэропорту «Киев» сразу по возвращению в Украину 27 августа.
Ее подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах.
Богатырева возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова.