СМИ узнали состав будущего правительства Украины

Изданию LB.ua стал известен вероятный состав будущего Кабинета министров Украины. СМИ опубликовало письмо от фракции «Слуга народа» к будущему премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором названы кандидатуры на должности в правительстве.
По квоте президента будут назначены министр обороны и глава МИД, имена остальных изложены в письме.
Так, в Кабмин должны войти:
• Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
• Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министра цифровой трансформации;
• Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
• Оксана Маркарова — министр финансов Украины;
• Алексей Оржель — должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
• Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;
• Алена Бабак — министр развития громад и территорий Украины;
• Анна Новосад — министр образования и науки Украины;
• Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;
• Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;
• Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;
• Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины;
• Оксана Коляда — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
• Дмитрий Дубилет — министр Кабинета Министров Украины;
• Вадим Пристайко — министр иностранных дел;
• Андрей Загороднюк — министр обороны.
Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодежи и спорта.
В списке нет министра юстиции и главы Министерства информполитики.