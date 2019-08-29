СМИ узнали состав будущего правительства Украины

Изданию LB.ua стал известен вероятный состав будущего Кабинета министров Украины. СМИ опубликовало письмо от фракции «Слуга народа» к будущему премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором названы кандидатуры на должности в правительстве.



По квоте президента будут назначены министр обороны и глава МИД, имена остальных изложены в письме.



Так, в Кабмин должны войти:



• Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

• Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министра цифровой трансформации;

• Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

• Оксана Маркарова — министр финансов Украины;

• Алексей Оржель — должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

• Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;

• Алена Бабак — министр развития громад и территорий Украины;

• Анна Новосад — министр образования и науки Украины;

• Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;

• Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;

• Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;

• Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины;

• Оксана Коляда — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

• Дмитрий Дубилет — министр Кабинета Министров Украины;

• Вадим Пристайко — министр иностранных дел;

• Андрей Загороднюк — министр обороны.



Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодежи и спорта.



В списке нет министра юстиции и главы Министерства информполитики.