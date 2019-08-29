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Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

29 августа 2019, 17:45

Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Верховная Рада 9-го созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 290 депутатов.

Гончарук, выступая перед голосованием, вспомнил, как участвовал в событиях на Майдане в 2013 году. По его словам, главная перемена с тех пор — из Украины ушел страх, царивший тогда, в стране появилось новое поколение. Гончарук перечислил ключевые проблемы Украины, в частности, коррупцию и «неадекватный» прожиточный минимум.

35-летний Алексей Гончарук стал самым молодым главой правительства Украины (Владимир Гройсман стал премьером в 38 лет).

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С 28 мая Алексей Гончарук был замглавы Офиса президента Украины. Занимался экономическими вопросами.

Гончарук имеет юридическое образование, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году возглавил предвыборный список партии «Сила людей», которая тогда набрала 0,1% голосов. Впоследствии Гончарук был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко.

С 2015 года Гончарук возглавлял офис эффективного реагирования BRDO — независимого экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Минэкономразвития и западных партнеров. BRDO финансируется Европейским союзом. Также Гончарук работал советником первого вице-премьера Степана Кубива.

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