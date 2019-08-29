Гончарук: Миссия МВФ прибудет в Украину в течение нескольких недель

Кандидат на должность премьер-министра Украины Алексей Гончарук заявил, что миссия МВФ прибудет в Украину в течение ближайших нескольких недель. Об этом Гончарук сообщил во время выступления в Верховной Раде, передает «Громадське».



«Уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры по новой, на 3-4 года, программы сотрудничества с Украиной», - заявил Гончарук.



По его словам, сотрудничество с международными кредиторами является необходимым условием для обеспечения финансовой стабильности Украины.



Ранее в Нацбанке сообщали, что новая программа сотрудничества с МВФ будет сроком до 4 лет, а объем ее финансирования составит до 10 млрд долларов.



Накануне в МВФ сообщили, что миссия фонда, которая будет вести переговоры с Украиной, прибудет в Киев тогда, когда будет сформировано новое правительство и он определится с приоритетами своей работы.



В Офисе президента сообщали, что миссия МВФ может начать свою работу в Украине уже в августе 2019 года. Также там будут предлагать МВФ смягчить свои требования по ценам на газ для населения.