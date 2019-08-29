В «Азове» заявили, что взяли в плен боевика

В полке «Азов» заявили, что 29 августа на Светлодарской дуге взяли в плен боевика, еще четверо убили. Об этом сообщает пресс-служба полка.



Отмечается, что во время смены личного состава противника на посту бойцами «Азова» была замечена группа боевиков, которая пыталась проникнуть на украинские позиции.



«Группой разведки полка «Азов», которая несла дежурство на наблюдательном посту, было решено открыть огонь по оккупантам. В результате кратковременного боя, четверо оккупантов были уничтожены, один оккупант - тяжело ранен и взят азовцами в плен вместе с имеющейся у него оружием и другими вещами. Раненому пленному была оказана медицинская помощь и доставили больницу», - говорится в сообщении.



Со слов пленного, он служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона «третьей бригады «ДНР», уроженец Горловки, как и большинство личного состава бригады.



«Он неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно», - говорится в сообщении.



В группировке «ДНР» заявили о гибели одного боевика во время ночного столкновения с украинскими военнослужащими. Об этом сообщает сайт группировки.



По версии «ДНР», бой произошел в ночь на 29 августа в районе Горловки.



По данным группировки, еще трое были взяты в плен и доставлены в командный пункт полка «Азов» в поселке Новолуганское.