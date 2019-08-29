Сущенко перевели из колонии в московское «Лефортово»

Осужденный в России украинец Роман Сущенко находится в следственном изоляторе «Лефортово», куда его доставили из колонии в Кировской области. Об этом сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.



«Могу сказать, что в настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов», - сказал Мельников.



Он не исключил, что также в изоляторе содержаться и другие граждане Украины.



«Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков», - резюмировал Мельников.



Гражданин Украины Сущенко был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже (ст.276 УК РФ) и приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Верховный суд России 11 сентября признал приговор законным и оставил его без изменений.



Для отбытия наказания Сущенко был этапирован в ИК-11 в Кирово-Чепецк Кировской области.



Крымский активист Кольченко в 2015 году приговорен к 10 годам лишения свободы по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым, обвинен в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму.



Клыха и Николая Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 годам и 22,5 годам заключения соответственно по обвинению в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов и убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн.



Суд в Крыму 13 июля 2018 года приговорил Панова к восьми годам в колонии строгого режима.